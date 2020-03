Uffici postali nella Valle del Savio, anche il Pd chiede la riapertura

Dopo la decisione unilaterale di Poste Italiane di chiudere vari uffici postali in Alto Savio, che ha scatenato una scia di polemiche arrivate dal gruppo consiliare Insieme per il Futuro e dal Sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, anche il Partito Democratico cesenate prende posizione: “Chiediamo la riapertura immediata, anche prevedendo giorni alterni, degli sportelli attualmente chiusi. È una richiesta di buon senso, specialmente in questo momento di emergenza da coronavirus che ha imposto due regole fondamentali: limitare al massimo gli spostamenti ed evitare gli assembramenti. Con questa scelta si va nella direzione opposta, si obbligano infatti i cittadini a spostamenti più lunghi per raggiungere gli sportelli rimasti aperti e, visto che rimangono aperti pochi sportelli, questi saranno senza dubbio sovraffollati”.

“Auspichiamo che questa situazione, che sta creando notevoli disagi in particolare tra i pensionati, si risolva al più presto – concludono dal PD cesenate –. Siamo infatti convinti che gli uffici postali nelle piccole città di montagna svolgano un servizio indispensabile, soprattutto per chi non può utilizzare i moderni strumenti informatici, e spesso sopperiscono alla mancanza di sportelli bancari locali. Ci aspettiamo quindi un rapido ripensamento di Poste Italiane”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.