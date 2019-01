Sequestro E45, Morrone: "Grande preoccupazione per danni a residenti e attività produttive"

"Un danno gravissimo da tutti i punti di vista che ereditiamo dal passato e per la cui risoluzione ci impegneremo in prima persona per dare sollievo e risposte alle nostre comunità”. Il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Susanna Ceccardi, commissario della Lega Toscana, intervengono sulla chiusura dell’E45 tra Canili e Valsavignone, nelle province di Forlì-Cesena e Arezzo, decisa dalla Procura della Repubblica di Arezzo. “Nulla da dire sul sequestro preventivo del viadotto Puleto, in comune di Pieve Santo Stefano, considerato a rischio. E per fortuna non dobbiamo piangere vittime e gravi incidenti".

"Certo è che l’interruzione di questa arteria strategica per le comunicazioni sulla direttrice appenninica nord/centro provocherà problemi e costi pesantissimi ai residenti della zona, alle attività produttive, al pendolarismo per lavoro o sanitario - concludono -. Crediamo quindi che Anas, in particolare, debba attivarsi con ogni mezzo e con la massima sollecitudine per risolvere questo problema”.