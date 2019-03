Sciopero per il clima, Cgil al fianco degli studenti: "In piazza per dare un futuro al pianeta"

Anche la Cgil di Cesena sarà in piazza venerdì al fianco degli studenti per lo sciopero per il clima. "Saremo al loro fianco - si legge in una nota della segretaria della Cdlt-Cgil -. per rivendicare il diritto a un futuro su questo pianeta”. Ribadiremo il nostro impegno a garantire una giustizia climatica. Lo faremo anche attraverso la nostra attività nella contrattazione a tutti i livelli, nel confronto con il Governo e con le amministrazioni locali, nelle iniziative di lotta che verranno concordate dal movimento sindacale globale".

"Abbiamo solo pochi anni per cambiare radicalmente il modello di produzione e di consumo per renderlo sostenibile dal punto di vista climatico e sociale - viene rimarcato -. Le conoscenze e le tecnologie per tagliare drasticamente le emissioni di Co2 esistono già, ma manca la volontà politica di fare una scelta per il futuro, per promuovere una giusta transizione verso una società a emissioni zero".

"ll tema della decarbonizzazione deve guidare le scelte sugli investimenti e indirizzare tutte le decisioni politiche, fiscali, industriali, economiche, sociali affinché venga disinnescata la potente bomba ad orologeria dell'incremento della temperatura globale - viene aggiunto -. Nonostante gli impegni assunti dai vari Paesi a livello planetario nessun governo ha deciso di alzare il livello di ambizione di riduzione delle emissioni. Anche le ultime misure varate da questo Esecutivo non rispondono alle indicazioni della scienza. A fronte della colpevole inerzia dei governi solo un movimento per la giustizia climatica, sempre più forte e globale, può costringere la politica a prendere atto che la transizione non può essere rinviata. Occorre agire subito, è già tardi".