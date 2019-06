Savignano, il primo consiglio comunale del Giovannini bis si fa in piazza

Una location un po' insolita ha ospitato il primo consiglio comunale di Savignano. Forse anche per trovare un po' di fresco, il sindaco Filippo Giovannini e i consiglieri di maggiornza e opposizioni si sono ritrovati in Piazza Borghesi per la prima riunione. Un consiglio iniziato alle 20:30 a cui il sindaco ha invitato anche i cittadini a partecipare.