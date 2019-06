Savignano, decalogo di Confcommercio per la nuova amministrazione: "Sicurezza al primo posto"

Un decalogo per la nuova giunta di Savignano e il riconfermato sindaco Filippo Giovannini. Lo rilancia Confcommercio di Savignano. ''Sono i punti del nostro documento programmatico presentato in campagna elettorale - rimarca il presidente Confcommercio Roberto Renzi -. Sicurezza al primo posto: bisogna garantire la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio (installazione telecamere, controllo di vicinato, incremento numero forze dell'ordine, presidio nelle ore serali e soprattutto ore notturne. Inoltre occorre far ritornare Savignano città capofila di tutto il Rubicone; potenziare e incrementare i servizi (a partire da quelli essenziali, come ospedale, stazione ferroviaria e tenenza dei carabinieri). Va favorito il miglioramento dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare finalizzandola esclusivamente ad accrescere i servizi territoriali ai cittadini e supportare le imprese in una logica virtuosa di rete in modo da incrementare le opportunità e ridurre gli svantaggi. Occorre operare in questo ambito per l’armonizzazione dei regolamenti comunali”.

“Un nostro cavallo di battaglia che sottoponiamo al sindaco Giovannini - aggiunge il presidente Renzi - è migliorare l'accessibilità e la viabilità nel centro storico, con un piano del traffico che renda il cuore urbano più fruibile e rianimandolo (attualmente sono circa 40 i locali vuoti), come cuore pulsante della città, promuovendolo con eventi di qualità, non solo in estate ma in tutto il periodo dell’anno. Realizzare parcheggi a servizio del centro e migliorare le infrastrutture viarie, affrontando il problema cronico della via Emilia che attraversa il centro della città con 40mila veicoli di passaggio al giorno, eliminando l’accesso ai mezzi pesanti. Occorre rianimare e rilanciare il centro (circa 40 locali vuoti), come cuore pulsante della città,e promuoverlo con eventi di qualità, non solo in estate ma in tutto il periodo dell’anno. Bisogna sostenere il commercio e il turismo come pilastri dell'economia e della vita sociale. In particolare va previsto un piano straordinario di sostegno alla rete distributiva del commerci come valore primario della coesione urbana e sociale. Vanno promossi i turismi integrati del territorio, dal mare all’entroterra, in raccordo con l’offerta del turismo romagnolo”.

“Un’altra richiesta - conclude il presidente Renzi - è di ridurre e contenere i tributi locali a partire dalle aliquote Imu per immobili destinati alle attività, alla tassa rifiuti, determinata in base a quanto effettivamente prodotto, alla addizionale Irpef da abbassare, così come vanno ridotte la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tassa per le insegne e la pubblicità”.

Nella foto il presidente Roberto Renzi e il responsabile Paolo Vangelista