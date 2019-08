Sandro Gozi, spunta una foto 'imbarazzante' da giovane accanto ad Almirante

Nella giornata di venerdì si è riacceso improvvisamente il caso Gozi, in modo piuttosto singolare, con una foto che non può non aver creato un po' di imbarazzo al politico cesenate, fresco di nomina (non senza polemiche) all'interno del governo francese, come responsabile per gli affari europei.

Sul quotidiano sovranista di estrema destra Il Primato Nazionale è spuntata una foto di un giovane Gozi accanto a Giorgio Almirante, leader storico del Movimento Sociale Italiano, insieme ad altri giovani sorridenti militanti del Fronte della Gioventù. L'immagine risale ad una visita nella 'rossa' Cesena di Almirante a metà degli anni '80. Il Primato Nazionale mostra anche la tessera di Gozi regolarmente iscritto al Fronte della Gioventù, il movimento giovanile dell'Msi.

Gozi contattato dall'Agi, ha spiegato la foto: "Avevo 16 anni - ha detto l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni - il mio migliore amico era il segretario locale del Fronte della Gioventù, un po' per amicizia e un po' per curiosità mi sono avvicinato e ho subito capito che non era roba per me". Una sorta di "atto di ribellione", ha spiegato Gozi all'Agi.