Salvini con la maglia del Cesena, Lucchi: "Vicenda triste". Il sindaco 'corregge' Rossi

"La vicenda relativa al dono della maglia del Cesena F.C. al Ministro dell’Interno Matteo Salvini con stampato sopra il suo nome e il numero 10, lascia in bocca un sentimento di tristezza, determinato dalla constatazione di come, durante la campagna elettorale, sia facile esagerare e compiere atti dei quali poi si è costretti a giustificare la ragione". A tornare sul caso è il sindaco Paolo Lucchi, che rende onore al candiadato del centrodestra Andrea Rossi.

"Ho apprezzato molto la presa di distanza di Andrea Rossi, candidato Sindaco del centrodestra, nei confronti del sottosegretario On. Jacopo Morrone il quale, evidentemente non conoscendo né Cesena né il Cesena (tanto che oggi ‘rilancia’ coinvolgendo tutti i ministri del governo), ha scelto di compiere un gesto che ha irritato molti".

Prosegue Lucchi: "Mi permetto però di ricordare ad Andrea Rossi, per onore di cronaca, l’imprecisione storica di una sua affermazione: quella relativa al fatto che nel 2014 io avrei donato all’allora Presidente del Consiglio Mattero Renzi la maglia del Cesena. In realtà in quell’occasione fu l’allora presidente dell’A.C. Cesena, Giorgio Lugaresi, a decidere di donare a Matteo Renzi la maglia di Michele Camporese, giocatore di proprietà della Fiorentina – squadra della quale notoriamente Renzi è tifoso – in quel momento in prestito al Cesena".

"Per verificare la veridicità della mia affermazione, - conclude il sindaco - ad Andrea Rossi basterà fare una telefonata a Giorgio Lugaresi, del quale, peraltro, nel periodo 2013-2017, con la sua società Ferretti Consulting, Rossi stesso è stato consulente, intervenendo direttamente sul business plan e sul controllo di gestione dell’A.C. Cesena, fallito più o meno un anno fa".