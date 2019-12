Una sorta di "contro-sardine", nasce la rete delle associazioni identitarie: "Apartitici, coi valori della destra"

Come il movimento delle Sardine, che da subito ha rivendicato una connotazione apartitica, anche la "Rete delle Associazioni identitarie" di Cesena, fondata oggi in città e che mette insieme quattro associazioni cesenati (Valori e Libertà, Romagn@opera, Cattolici nel Centrodestra e Nazione Futura), è una sorta di movimento che si rifà a valori precisi, liberali e conservatori, ma che non vuole alcuna etichettatura partitica.

"A differenze delle Sardine, però - precisa subito Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella nonché deus ex machina di questa nuova sinergia - noi non siamo nati contro qualcosa e vogliamo esserepro positivi".

La Rete delle associazioni identitarie cesenate è la prima nata in Italia, la prossima settimana ne verrà costituita un'altra a Latina, poi sarà la volta della Campania e del Veneto. Lo scopo è quello di organizzare eventi culturali, capaci di portare sui diversi territori i valori sottoscritti nel "Manifesto della cultura identitaria e non conforme", promosso e presentato alla stampa alcuni giorni dalla Fondazione Tatarella e condiviso, sul territorio, dalle associazioni che operano nell'ambito del centrodestra.

"Tra gli obiettivi c'è anche quello superare l'individualismo tra associazioni e organizzare eventi di rilievo dove poter discutere tematiche importanti per la società portando il punto di vista liberale e conservatore - spiega Giubilei - Il primo di questi eventi è organizzato per giovedì 12 dicembre dalle 18.30 al palazzo del Ridotto e porterà in città personaggi di rilievo". L'appuntamento si intitola "Identità. Perché è importante conservare l'identità italiana e romagnola", introduce e modera Francesco Mondardini, intervengono il deputato Galeazzo Bignami, il filosofo Diego Fusaro, il professore e scrittore Marco Garvasoni, e Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella.

"Noi vogliamo contribuire alla Rete portando i valori che mettono la persona al centro, la persona in relazione e la persona come individualità che significa bellezza delle differenze e non omologazione di tutto come stanno tentando di fare oggi - spiega Stefano Spinelli di Cattolici nel Centrodestra e che si candida alle Regionali con Fratelli D'Italia - Oggi vengono annullate le differenze in nome di un'identità confusa, generalizzata. Ecco noi vogliamo recuperare la nostra identità".

"La romagnolità è bella, com'è bella la valorizzazione della nostra identità. Noi siamo fieri di essere romagnoli - spiega Patrizia Ricci di Romagn@opera (40 iscritti) - E vogliamo portare eventi culturali diversi da quelli che da anni organizza chi amministra questi territori. Vogliamo affermare un modo diverso di essere e di vivere". L'importanza di organizzare eventi alternativi, come quello con Magdi Allam di un po' di tempo fa, è fondamentale anche per Franco Montanari di Nazione Futura (40 circoli in Italia con oltre 2000 iscritti, 100 in Romagna, 20 a Cesena). Orientate su eventi culturali, per e con le donne, sono le fondatrici di Valori e Libertà, Maria Lucia Macagnino ed Elisabetta Farneti che in 12 anni di attività, mirate anche alla solidarietà, hanno raccolto 100 mila euro per progetti nati sul territorio.