Regionali, il Popolo della Famiglia: "Salvini non ha paura di stare tra la gente"

Perché Bonaccini ha paura della presenza di Salvini? Stare in mezzo alla gente non è semplice per chi frequenta solo i salotti del potere”. Lo dichiara Massimo Pistoia, candidato per il Popolo della Famiglia - Cambiamo! nella circoscrizione di Forlì-Cesena.

“Perché il governatore della nostra Regione si preoccupa di contestare Salvini che non ha paura di misurare le sue proposte stando tra le gente tutti i giorni? Come Popolo della Famiglia - Cambiamo! Insieme per l’Emilia-Romagna ogni giorno incontriamo famiglie e imprese familiari per spiegare l’importanza e l’efficacia del “pacchetto famiglia” che realizzeremo nei prossimi cinque anni e non abbiamo alcun timore come Bonaccini invece esprime stizzito: sostegno alla maternità, cancellazione dell’IRAP, realizzazione del fattore famiglia fiscale e rilancio degli insediamenti urbani appenninici sono le parole chiare con cui mostreremo capacità e competenza nella prossima giunta” dichiara De Carli Mirko (Coordinatore Nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia).

“Anche a Cesena ci impegneremo per favorire un vero e proprio rilancio del ruolo sociale e pubblico della famiglia in ogni ambito. Per creare nuova occupazione, migliori servizi di welfare e maggiore efficienza di spesa pubblica serve realizzare concretamente la grande lezione che raccogliamo da Regioni virtuose come Lombardia e Veneto: più società fa bene allo Stato, più società e meno Stato”.