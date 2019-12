Regionali, Fratelli d'Italia: parte da Borello la campagna elettorale di Spinelli

Parte dal quartiere Borello la campagna elettorale dell'avvocato Stefano Spinelli che, in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, ha scelto la frazione cesenate come prima tappa per presentarsi alla cittadinanza.

"Sono orgoglioso di presentare il nostro candidato, Stefano Spinelli, avvocato giuslavorista, in un momento storico in cui il tema del lavoro è particolarmente importante anche per le nostre comunità. L'esperienza di Stefano Spinelli servirà a far sì che il tema del lavoro in regione diventi centrale nel dibattito politico, come è doveroso che sia in un momento come questo dove ci sono aziende che chiudono e giovani che faticano a trovare posti di lavoro che valorizzino le loro qualifiche" dichiara Franco Montanari, coordinatore di Fratelli d'Italia Cesena.

L'incontro, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, si terrà mercoledì 18 dicembre alle 20.30 nella sala del quartiere Borello in piazza san Pietro in Solfrino 465.