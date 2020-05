Pandemia da covid-19, "un’opportunità per ricominciare da capo"

"L’attuale crisi è un’opportunità per ricominciare da capo e assicurarsi che il mondo post-emergenza sia sostenibile e giusto". Così i "Popolari per Cesena" nel ricordare che quella iniziata è la settimana del "Laudato Si’". "Il nostro mondo è profondamente influenzato dalla pandemia di coronavirus è la premessa -. La Laudato Si’ ci insegna che “tutto è connesso” e, tragicamente, questa catastrofe sanitaria ha molto in comune con la catastrofe ecologica. Molte delle malattie più devastanti degli ultimi decenni, come l’Ebola, HIV, l’influenza aviaria e la Sars, provengono da un passaggio di virus da animali all’uomo. Anche per il SARS-CoV-2 che genera la Covid-19 è stato così".

"Questo è potuto avvenire per la distruzione degli habitat naturali e per il commercio illegale di fauna selvatica che riducono le barriere che ci separano da quegli animali con cui il virus convive", viene aggiunto. Quindi si cita il Papa e quanto scritto nell'enciclica: “Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale".

Concludono i Popolari per Cesena: "Questa pandemia ci ha anche evidenziato come, pur basandosi su un contagio che non fa distinzioni di ceto e di razza, alla fine a subirne le conseguenze maggiori siano proprio le persone più deboli e fragili. La Settimana Laudato Si’ ci deve aiutare a dare forma al mondo che sorgerà al termine della pandemia. L’attuale crisi è un’opportunità per ricominciare da capo e assicurarsi che il mondo post-emergenza sia sostenibile e giusto".