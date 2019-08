Nidi e scuole dell'infanzia, dalla Regione 12 milioni di euro per i servizi

La Giunta regionale ha stanziato, con due distinti provvedimenti, quasi 12 milioni di euro destinati ai servizi per la prima infanzia e alle scuole d’infanzia comunali e paritarie.

“Il nostro obiettivo - afferma la Consigliera regionale Lia Montalti - è quello di sostenere e migliorare il sistema socio-educativo regionale per i bambini nella fascia di età 0-6 anni, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi, dell’offerta educativa e della preparazione degli operatori. Si tratta di investimenti significativi di cui beneficiano, oltre agli 83 mila bambini che risiedono in Emilia-Romagna, anche i genitori, che vogliamo aiutare sempre più nella conciliazione dei tempi casa-lavoro.”

Nel dettaglio, le risorse finalizzate alla gestione e al consolidamento dei servizi per l’infanzia destinate alla Provincia di Forlì-Cesena sono pari a 539.549 euro. Mentre, per il sostegno e la qualificazione delle scuole dell’infanzia parificate emiliano-romagnole, a livello locale le risorse in arrivo sono pari a 364.325 euro.

“Queste risorse - sottolinea Montalti - vanno ad aggiungersi ai 18 milioni di euro stanziati di recente dalla nostra Regione e che permetteranno ai Comuni di poter abbattere o azzerare le rette dei nidi per le famiglie con un Isee fino a 26mila euro. Una misura che farà risparmiare alle famiglie emiliano-romagnole in media 1.000 euro a figlio, sollevandole da un impegno economico che può essere difficile da sostenere.”