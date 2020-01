Nicola Rossi: "Per Forza Italia risultato pesante, il mio impegno continua"

Nicola Rossi, candidato alle ultime elezioni regionali, tira le fila della sua campagna elettorale: “Termina un’esperienza che mi ha profondamente arricchito, e termina con un risultato pesante per Forza Italia; ora, se davvero siamo il partito della meritocrazia, dobbiamo ammettere i errori, e prendercene la responsabilità; ora dobbiamo lavorare per rendere la nostra proposta politica più precisa, concreta e chiara per il cittadino.”

Il 26enne però dichiara che il suo impegno civico proseguirà: “Ringrazio calorosamente i 1239 elettori che mi hanno sostenuto, e anche se non sono stato eletto consigliere regionale, continuerò il mio attivismo sul territorio, in primo luogo a San Mauro Pascoli, dove sono consigliere capogruppo d’opposizione, e dove i cittadini mi hanno riconosciuto una grande fiducia e un significativo sostegno di cui sono profondamente grato; dobbiamo inoltre pensare alle prossime sfide amministrative che abbiamo davanti: Gatteo, dove il sindaco Vincenzi lascerà un timone molto ben tenuto per 10 anni, e Cesenatico, dove il sindaco Gozzoli ha incassato con queste regionali un ulteriore segnale negativo dai suoi cittadini.”

Rossi chiude il suo discorso su Cesenatico: “Intendo soffermarmi proprio su Cesenatico, dove, successivamente alla vittoria alle amministrative del 2016, il Partito Democratico è stato bocciato dai cittadini alle Politiche del 2018, alle Europee del 2019, e anche alle Regionali del 2020, perché a Cesenatico, come in altri comuni della Romagna, la coalizione di centro-destra è stata la più sostenuta. Da una parte è quindi lecito chiedersi se Matteo Gozzoli sia ancora il sindaco dei Cesenaticensi, e dall’altra è urgente che il centro-destra prepari una proposta credibile per la prossima tornata elettorale, con quei toni civici e costruttivi che i cittadini hanno tutto il diritto di pretendere in una sfida amministrativa.”