"Massimo sostegno a Lattuca": l'associazione, il comitato e le priorità dei Popolari per Cesena

I Popolari per Cesena, dopo il passaggio delle elezioni amministrative scorse, si sono ritrovati per la definizione delle iniziative e dell’azione politica da intraprendere e ridefinendo l’assetto organizzativo e delle responsabilità.

"Massimo e convinto l'impegno a fianco del neo eletto Sindaco Enzo Lattuca, sostenuto con lealtà ed entusiasmo alle ultime elezioni amministrative di maggio che lo hanno visto premiato dal consenso della maggioranza dei cittadini cesenati. Non siamo presenti in Consiglio Comunale, ma vogliono continuare nell’impegno politico-amministrativo mettendosi al servizio della città, facendosi carico di una sentita responsabilità verso le centinaia di persone che hanno dato loro fiducia ed appoggio alle elezioni e verso tutta la comunità".

In base agli accordi pre-elettorali, cui il neo-sindaco ha voluto tener fede in modo trasparente e leale, tutte le forze politiche di maggioranza sono rappresentate in Giunta; i Popolari per Cesena sono presenti con l’assessore Carmelina Labruzzo(Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie).

Le priorità che i Popolari per Cesena vogliono, "nell’immediato, portare avanti a livello amministrativo sono: il Tavolo del Lavoro per una definizione del Piano Comunale per il Lavoro; l’Agenzia per la Famigliaper mettere in rete e perseguire politiche mirate a sostegno e valorizzazione delle famiglie; GLAM Centere rilancio Malatestiana; rivitalizzazione e valorizzazione dei Quartieri; piano per la Ristrutturazione edilizia e la rigenerazione urbana".

In relazione all’assetto organizzativo, è stata costituita l’Associazione dei Popolari per Cesena (APS) ora in fase costituente e di raccolta adesioni, in vista dell’assemblea programmatica ed elettiva che si svolgerà in ottobre.

Il movimento politico ha poi costituito il proprio Comitato Comunale, di cui Alessandro Fusaroli è stato designato coordinatore, e la nuova segreteria politica.

Inoltre, il Comitato comunale ha confermato Gilberto Zoffoli segretario politico del Movimento, con la definizione dei responsabili di Area: Federico Solfriniper l’Area Economica e Crescita; Mirella Ravaglia per l’Area Urbanistica e Territorio; Tommaso Piriniper l’Area Istituzioni e Partecipazione; Francesco Biguzziper l’Area Persona e Società; Elisabetta PiriniResponsabile Comunicazione.