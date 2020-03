Mascherine e visiere, FdI: "L'Emilia Romagna segua l'esempio del Veneto"

"La Regione Emilia-Romagna deve iniziare a lavorare autonomamente e organizzare un tavolo per far partire una produzione locale di sistemi di protezione individuale adatti a questa emergenza - come fatto dalla regione Veneto - per far sì che il nostro personale sanitario abbia strumenti adeguati per combattere questa grave sciagura collettiva". Questa l'opinione di Franco Montanari, coordinatore cesenate di Fratelli d'Italia.

"L'operosità degli emiliano-romagnoli, e di tutto il tessuto produttivo della regione, potrà essere un provvidenziale alleato contro questo flagello, ne sono certo; come è certo che il know-how per queste produzioni in regione non manchi, si tratta solo di convocare le aziende e dare loro massima libertà, avendo altresì cura di evitar loro ogni sorta di pastoia burocratica in cui potrebbero incappare - prosegue Montanari -. Mi auguro che il sindaco di Cesena appoggi questa proposta e la recapiti subito al presidente Bonaccini. Viviamo in un territorio fatto da persone abituate ad abbassare la testa finanche spezzarsi la schiena lavorando, attiviamo questo straordinario capitale umano, ne abbiamo drammaticamente bisogno".