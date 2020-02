Lega Romagna, Morrone: "In tre giorni 100 gazebi per la corsa al tesseramento"

“Parte con una intensa tre giorni il tesseramento 2020 alla Lega. Ha preso avvio oggi e proseguirà domani, sabato 15 febbraio, e dopodomani, domenica 16 febbraio, la campagna per aderire al nostro Movimento. In tre giorni 100 gazebo accoglieranno in Romagna nuovi e vecchi soci, simpatizzanti e sostenitori".

Lo ha dichiarato il deputato Jacopo Morrone in una nota, dove si specifica che per aderire al Movimento occorre presentarsi ai gazebo, dove sarà compilato l’apposito modulo, con un documento di identità e il codice fiscale.

"Ringrazio fin d’ora gli amici leghisti che con la loro attività volontaria rendono possibile questa grande manifestazione di partecipazione popolare, che significa un confronto con le persone e l’ascolto continuo. Con questa mobilitazione vogliamo anche dimostrare la nostra totale solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini, un grande uomo e un leader di altissima levatura, indegnamente attaccato per aver difeso il nostro Paese”.