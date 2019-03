Le richieste dei Socialisti: "Investire, includere, formare e correggere"

Il Partito Socialista di Cesena ha tenuto sabato la sua assemblea congressuale. Gli iscritti presenti si sono espressi all'unanimità per la mozione “Il Domani è Adesso” che propone gli “Stati Uniti d'Europa” come scelta politica con la richiesta di cambiare i trattati di Dublino e Maastricht. E' stato proposto, viene spiegato, "un nuovo progetto riformista per l'Italia che ha come presupposto questi valori: investire, includere, formare e correggere".

Queste alcune idee: "realizzare la messa in sicurezza del territorio investendo capitale pubblico e privato; diminuire le tasse sul lavoro, tassare le prime case di lusso; verificare i finti poveri (evasori) prima di distribuire il reddito di cittadinanza; sostenere i più deboli col potenziamento del Rei, far ripartire l'ascensore sociale per chi ha merito ma vive un disagio sociale, cominciare dalla scuola potenziando quella pubblica adeguando gli stipendi dei docenti e stabilizzando la ricerca; e dare la possibilità di iscriversi contestualmente a più corsi di laurea e/o master. La sezione cesenate sarà rappresentata a a Roma da Anna Maria Bisulli, Enrico Pedrelli, Giovanni Bravaccini e Bruno Gobbi.