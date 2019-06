Lattuca a Salotto blu: "Cesena diventerà la città delle piste ciclabili"

"Per il centro sinistra emiliano romagnolo Cesena può costituire un riferimento in previsione del voto, il sistema allargato di alleanze che qui abbiamo costruito si è dimostrato modello vincente". Il nuovo sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, è stato ospite di "Salotto Blu", la trasmissione in onda su VideoRegione e condotta da Mario Russomanno, soffermandosi sugli esiti della recente campagna elettorale

"Ci ha permesso di superare anche le difficoltà che si erano manifestate in occasione delle elezioni politiche del marzo 2018", ha proseguito Lattuca, il quale ha spiegato poi che la mobilità eco-sostenibile allargata al maggior numero possibile di cittadini rappresenta uno degli obiettivi primari della sua amministrazione. La puntata andrà in onda martedì alle 23.15.