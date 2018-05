La Lega al fianco degli imprenditori ippici. Scatta lo sciopero dei partenti

"La Lega condivide pienamente la giusta protesta del mondo ippico". E' quanto afferma il segretario della Lega romagnola, Jacopo Morrone, che si unisce alle parole di supporto espresse dal segretario federale Matteo Salvini ed esprime così la propria solidarietà a “tutti gli operatori del settore”. Morrone punta il dito contro le politiche vessatorie degli ultimi anni che hanno “ridotto sul lastrico l’intera filiera ippica nazionale”. A rischio ci sono migliaia di posti di lavoro e la chiusura di numerosi ippodromi: "la Lega sarà in prima linea per incentivare un settore ricco di professionalità - si legge nella nota di Salvini - e proseguiremo sul percorso tracciato dalla riforma Zaia per conferire all’ippica quel plus valore che senza dubbio merita".