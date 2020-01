La Brexit libera i posti, Gozi entra nel Parlamento europeo con la 'divisa' francese

Un italiano eletto in Francia, Sandro Gozi alla mezzanotte del 31 gennaio entra ufficialmente nel Parlamento europeo, complice la redistribuzione parziale dei posti lasciati liberi dai deputati britannici dopo la Brexit (73 i seggi che non sono più occupati dal Regno Unito).

E' la prima volta in Europa che un ex esponente di governo entra nel parlamento europeo con la 'divisa' di un altro Paese. Il soglianese Gozi è infatti stato eletto nelle fila della République En Marche di Emmanuel Macron.

La carriera politica di Sandro Gozi è già lunga, ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, dal 2014 al 2018, nonché deputato alla Camera per 12 anni (dal 2006 al 2018) e non rieletto alle ultime elezioni politiche. Ancora prima del suo arrivo in Parlamento Gozi è stato tra il 2000 ed il 2004 assistente politico e membro del Gabinetto del Presidente della Commissione europea Romano Prodi.

In estate Gozi è stato al centro di un'aspra polemica, quando ha assunto un ruolo di consulente per gli Affari europei del governo francese guidato dal primo ministro Eduarde Philippe, a partire da luglio. Una scelta che ha portato a Gozi l'accusa di tradimento dell'Italia, essendo uscito appena tre mesi prima da un importante ruolo nel Governo Italiano. Polemiche che hanno poi portato lo stesso Gozi a dimettersi.

Sul suo nuovo ruolo da deputato europeo Gozi ha detto a Euronews: "Ho fatto una scelta nettamente europea, una scelta transnazionale. Credo che siamo qui per rappresentare i cittadini europei. Dal 1979 i cittadini europei possono votare ed essere eletti in un altro Paese. Ma da allora nessuno lo ha fatto o comunque pochissimi. Voglio impersonare questo modo nuovo di fare politica, politica transazionale che è poi politica europea. Abbiamo bisogno di costruire un movimento politico europeo tout court".