Interventi su strade provinciali, velo ok e protezione del territorio: le priorità del Pd Cervese Nord

Interventi su strade provinciali, piste ciclabili, installazioni di Velo Ok e protezione del territorio. Il segretario del Circolo Pd Cervese Nord, Luca Magnani, fissa le priorità. "All'amministrazione comunale Abbiamo sempre ricordato, che il Comune ed il tessuto economico, non è solo la città, ma anche la periferia e le sue frazioni - evidenzia -. Quando ci riferiamo al territorio, agli importantissimi temi delle manutenzioni e dell'economia, per noi sono significativi anche i momenti di incontro, i rapporti di vicinato e, sottolineiamo, il rispetto del prossimo e delle regole di civiltà. Per esempio sono importanti i comportamenti, percorrere le strade con minor velocità, anche non gettando rifiuti per strada (bottigliette, cartacce, ecc.). Positivo, quindi, assistere ai vari momenti di festa e di volontariato che anche in questi giorni di estate si scoprono nelle frazioni. Ricordiamoci di mantenere vivo tutto questo, per migliorare tutto il territorio comunale".