Il Partito Comunista in piazza a Roma contro il nuovo Governo

Il partito comunista scenderà in piazza per protestare contro il nuovo governo sabato 5 ottobre a Roma. "Col nuovo governo Conte, i colori cambiano, ma il quadro resta uguale con il Pd, che scortato da ciò che resta della sinistra formerà un esecutivo in piena continuità con i precedenti - spiegano i comunisti cesenati - Non ci sarà nessun cambiamento e nessuna svolta, ma un governo che proseguirà le politiche antipopolari in favore di finanza e grandi imprese. Viviamo in questa finta alternativa tra nazionalisti ed europeisti ed è nostro dovere promuovere una forte opposizione politica al governo nascente e lavorare per la formazione di un fronte sociale capace di unire lavoratori e classi popolari, organizzazioni sindacali e forze politiche di movimento. Un fronte di lotta che riporti il potere nelle mani dei lavoratori e che sia unito nell’uscita dall’Unione Europea e dalla Nato e con la rottura a politiche e interessi capitalistici. Per questo il Partito Comunista convoca una grande manifestazione in piazza a Roma, lanciando contestualmente un appello: invitiamo a partecipare e a organizzare insieme la manifestazione tutte le forze sindacali e politiche che con noi condividono la necessità di costruire un’opposizione sociale a questo governo sulla base dell'uscita dell'Italia dalla UE, dall'Euro e dalla Nato". Martedì 24 settembre al Caffè Nero Sublime (Corte Dandini) alle 21 si terrà un incontro pubblico del Partito Comunista cesenate.