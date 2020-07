Fratelli d'Italia di Cesenatico ricorda le vittime della strage di via d’Amelio

Nella mattinata di domenica in via Paolo Borsellino a Cesenatico alcuni rappresentanti del “FDI Cesenatico” insieme alla responsabile Provinciale del “Dipartimento Tutela Vittime” Gloria Cassinadri, hanno voluto ricordare, deponendo un mazzo di fiori, la strage di via d’Amelio dove furono uccisi per mano della mafia il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. "Onore ai servitori dello stato - hanno dichiarato. - La memoria è fondamento dell’essere".



