Fatture saldate a tempo di record, il Comune virtuoso: paga in sedici giorni

Tempi di attesa ulteriormente ridotti rispetto al passato e andamento sempre più virtuoso del Comune di Cesena nel pagamento delle fatture. Il Settore Ragioneria dell’Ente, in vista della scadenza del 31 gennaio per la pubblicazione sul sito dei dati di trasparenza 2019, ha provveduto a scaricare dalla Piattaforma nazionale il valore aggiornato della media pesata dei propri tempi di pagamento verso i fornitori.

Il risultato è un nuovo miglioramento rispetto ai tempi medi già ottimi raggiunti negli anni precedenti: per il 2019, infatti, l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti, relativo agli acquisti di beni e servizi, si attesta a -13,45 giorni, calcolati rispetto al mese standard di scadenza delle fatture. In altre parole, il Comune paga mediamente in soli 16 giorni, addirittura in anticipo sui termini.

Si tratta di un dato significativo che evidenzia l’ottima condotta dell’Ente verso i suoi fornitori, rispetto anche agli altri principali Comuni romagnoli che, pur facendo meglio del resto d’Italia, si fermano comunque in media a circa 31 giorni. Per tornare a Cesena, nel 2017 i tempi di pagamento erano intorno ai 20 giorni, mentre nel 2018 la media era di 18 giorni; un trend, quindi, in continuo miglioramento. Nel corso del 2019, le fatture saldate sono state ben 8397, per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro. A fine anno, l’importo delle 39 fatture residue ancora da evadere ammontava a soli 139 mila euro.

“Si tratta – commenta l’Assessore al Bilancio Camillo Acerbi – di un aiuto molto importante per le imprese, di cui tante del nostro territorio, che hanno diritto, e spesso anche necessità, di vedere saldati in tempi certi e rapidi i loro crediti verso il Comune. Il merito di questo risultato va al Dirigente e agli operatori del Settore Ragioneria, supportati anche da un ottimo lavoro di informatizzazione delle procedure. A tutti, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.