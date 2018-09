Enrico Letta alla Summer School: "Bisogna avere il senso del testimone"

Al via, alla presenza di Enrico Letta, fondatore della Scuola di Politiche, la terza edizione della Summer School a Cesenatico nel segno de “Il moto irresistibile della Storia”. Rivolgendosi alla platea dei giovani partecipanti, Letta ha evidenziato come "dobbiamo prendere il testimone e cederlo a qualcuno dopo di noi, questo è il senso della vita. Se lo perdiamo, perdiamo il senso della storia, che è riconnettere presente, passato e futuro". "Oggi più che mai questo è il messaggio da trasmettere ai giovani. Nella politica attuale, infatti, tutti pensano di essere unici e insostituibili - ha concluso -. Invece la storia ci insegna che per fare del bene al nostro Paese bisogna avere il senso del testimone che si passa, bisogna mettere il proprio ego in secondo piano rispetto agli interessi delle persone".

La terza edizione dell’evento, che si concluderà domenica, ha come titolo “Il moto irresistibile della Storia”, tratto dalle parole con cui Aldo Moro descriveva gli eventi del 1968, anno che segnò un mutamento profondissimo della società occidentale. Nel corso delle quattro giornate, si parlerà e ci si confronterà sui grandi stravolgimenti della storia avvenuti negli “anni-8”, dalla fine della I Guerra mondiale (1918), alle leggi razziali (1938), all’assassinio di Aldo Moro (1978). Il focus sarà sul passaggio 2008-2018-2028, a partire dall’analisi di quanto accaduto esattamente 10 anni fa, in quel 15 settembre 2008 nel quale Lehman Brothers annunciò il proprio fallimento, innescando una crisi che stenta ancora a definirsi superata. Si affronterà poi quanto accade in questi anni di crisi di tutte le certezze (la democrazia rappresentativa, il libero mercato, il progresso tecnologico, l’autorevolezza della scienza, il multilateralismo, l’integrazione europea) e si aprirà lo sguardo sulla “storia del futuro”, simboleggiato dal 2028.

Come nelle precedenti edizioni, la Summer School sarà occasione per incontri, dibattiti, workshop. Circa 220 giovani tra i 18 e 30 anni avranno l’opportunità di confrontarsi con alcuni tra i protagonisti della scena italiana ed europea. Tra gli ospiti, oltre a numerosi docenti della Scuola di Politiche, saranno presenti Joaquin Almunia, Piero Angela, Domenico Arcuri, Serena Bortone, Marco Damilano, Luca De Meo, Amalia Ercoli-Finzi, Giovanni Floris, Renzo Gattegna, Alessandra Ghisleri, Monica Guerzoni, Marc Lazar, Fabio Martini, Tonia Mastrobuoni, Enrico Mentana, Corrado Passera, Emma Petitti, Paolo Rumiz e Luca Visentini.