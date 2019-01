Emergenza E45, il sottosegretario alla Giustizia Morrone: "Da Anas assicurazioni sul viadotto"

"Grande apertura e disponibilità del Governo e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a risolvere in tempi congrui il problema E45". E' quanto afferma Jacopo Morrone, che ha preso parte alla riunione indetta martedì pomeriggio al Ministero, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici di Anas, amministratori locali e regionali, rappresentanti delle categorie economiche e sindacali delle regioni convolte.

"Il sequestro del viadotto Puleto e la conseguente chiusura di un tratto di questa arteria fondamentale non solo per la viabilità locale, ma anche per il trasporto centro-sud-nord, ha fatto emergere enormi disagi per la popolazione delle aree appenniniche di Romagna, Toscana e Umbria, non solo dal punto di vista degli spostamenti e del pendolarismo scolastico e sanitario, ma anche da quello del lavoro e delle attività insediate in quelle aree - continua l'esponente del Carroccio -. Assicurazioni sono arrivate da Anas sia per quanto riguarda il viadotto sequestrato, sia sui lavori che lo interesseranno, già appaltati prima dell’evento".

"Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, di competenza provinciale e comunale, che dovrà essere utilizzata dalla circolazione locale e di distribuzione come alternativa nell’area appenninica coinvolta, sarà Anas, eccezionalmente, ad occuparsi della riapertura di alcuni tratti chiusi da tempo e del rafforzamento e ripristino di quelli ammalorati - continua Morrone -. Per quanto mi riguarda, sarà mia cura tenere monitorata la situazione e attivarmi per quanto possibile a tutela dei residenti e delle aziende che operano nei comuni montani romagnoli coinvolti".