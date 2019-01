Emergenza E45, il M5S: "Bene l'impegno del ministero. La manutenzione delle strade deve essere una priorità"

"Ancora una volta si dimostra come prima delle grandi opere sia importante l'impegno di questo Governo nel ricominciare la manutenzione e la presa in carico delle infrastrutture indispensabili alla mobilità dei nostri territori. Questi sono i veri investimenti dei quali ha bisogno il nostro Paese". È questo il commento di Andrea Bertani e Carlo De Girolamo, rispettivamente consigliere regionale e portavoce alla Camera in Commissione Trasporti del MoVimento 5 Stelle, dopo l’incontro tenuto dal ministro Toninelli al MIT, assieme ai vertici Anas, con i rappresentanti delle Regioni e una delegazione di sindaci di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna sulla situazione dell’E45 dopo il sequestro del viadotto Puleto.

"Come sottolineato dal ministro Toninelli al termine dell’incontro di oggi,Anas era già impegnata nella messa in sicurezza del Puleto e se la magistratura lo consentirà i lavori potrebbero partire a breve ed essere conclusi altrettanto velocemente. Dall’altra parte, però, si è trovata un’intesa di massima per giungere a una convenzione tra la stessa Anas e gli enti locali che consentirà di intervenire per la riapertura della Statale 3Bis Tiberina che potrebbe essere quindi inserita nel quadro tecnico-programmatico Anas tra le opere di cantierizzazione collegate all’intervento sulla E45".

"In più il ministro ha sottolineato come il MIT sia impegnato in tutta Italia a riportare in capo alla società vigilata molte tratte che erano state in precedenza declassate, oltre ad essere disponibile a valutare, in una prossima Conferenza unificata, il passaggio ad Anas di quelle arterie locali. Come MoVimento 5 Stelle - concludono Bertani e De Girolamo - siamo soddisfatti di esser riusciti a tenere costantemente informato il ministro sulla situazione dell’E45 e sulle gravi conseguenze che il blocco ha determinato per il nostro territorio. Siamo fiduciosi che la situazione adesso vada verso una sua rapida risoluzione".