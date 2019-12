Elezioni regionali, la Lega attacca Bonaccini: "Si scuserà per le tasse?"

L'europarlamentare della Lega, Massimo Casanova, interviene sulla presenza di Stefano Bonaccini all’assemblea degli albergatori. "Sarà l’occasione per scusarsi dopo la stangata sul turismo emiliano romagnolo decisa dal governo, che ha inasprito la tassa di soggiorno? - si chiede l'esponente del Carroccio -. Sarà l'occasione per render conto delle colonie rimaste abbandonate, e spesso ricovero di extracomunitari, lungo la riviera romagnola? E, visto che i collegamenti, anche per il turismo, sono un asset strategico, spenderà anche una parola sulle condizioni della E45? Oppure Bonaccini farà finta di non essere del Pd, come sta facendo sui manifesti elettorali?". Bonaccini sarà presente anche all’assemblea di Confindustria Forlì-Cesena. "E' l’occasione per scusarsi dopo la manovra tasse e manette che bastona le aziende con tasse come la plastic tax e la sugar tax. Oppure Bonaccini farà finta di non essere del Pd, come sta facendo sui manifesti elettorali?", commenta il deputato della Lega Gianni Tonelli.