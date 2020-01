Elezioni regionali, Cesena sarà la "Woodstock a 5 Stelle" per la chiusura della campagna elettorale

Sarà Cesena ad ospitare la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, che ha in Simone Benini il candidato alla presidenza della Regione. Proprio nella città malatestiana l'esponente pentastellato è nato e cresciuto. L'appuntamento si terrà venerdì 24 gennaio, nel tardo Cesena. "La scelta di Cesena è soprattutto un ritorno alle origini visto che proprio la città romagnola nel 2010 fu teatro di “Woodstock a 5 Stelle”, il primo grande evento a impatto zero realizzato dal MoVimento 5 Stelle e che richiamò migliaia di cittadini - viene ricordato -. Un evento, quello di venerdì 24 gennaio, che sarà all’insegna del divertimento, piadina e sangiovese, e che vedrà la partecipazione di tanti portavoce del M5S". Giovedì, alle 18.30, Benini sarà in piazza Galvani a Bologna, affiancato dagli altri candidati alle elezioni regionali del MoVimento 5 Stelle. Con loro i portavoce in Parlamento e tutti gli attivisti e i cittadini che in queste settimane hanno animato la corsa del MoVimento per le elezioni regionali.