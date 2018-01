Elezioni politiche, come funziona il Rosatellum 2: "Sistema più facile"

Il Psi di Cesena ha organizzato un incontro pubblico sulla nuova legge elettorale nella propria sede di Corte Dandini alla presenza dell'avvocato Francesco Bragagni di Rimini. Bragagni ha dato conoscenza di tutte le leggi elettorali che sono state patrimonio della nostra Italia: "La prima che ha avuto una lunga vita ultraquarantennale, le successive invece hanno avuto una vita estremamente breve per l'intervento sia del Parlamento che della Corte Costituzione. Il Mattarellum, il Porcellum, dichiarato in parte incostituzionale, il Rosatellum 1, non più adatto dopo l'insuccesso del Referendum, sono passate nello spazio di pochissimi anni, ed infine il Rosatellum 2 è la legge attualmente in vigore".

"Questa legge ha modificato collegi elettorali, ha ribaltato la percentuale degli eletti nel proporzionale e nei collegi uninominali ma ha rivelato una positiva novità: la scheda avrà nel frontespizio le indicazioni di come si vota - afferma il segretario Anna Maria Bisulli -. La stessa (una per il Senato ed una per la Camera dei Deputati) contiene all'interno stampati tutti i nomi dei candidati e tutte le liste che partecipano raggruppate per coalizioni. Non essendo previsto il voto disgiunto né le preferenze, a noi elettori basta fare la scelta della lista e votarla con un segno di croce e il voto automaticamente va anche al candidato del collegio Uninominale. L'auspicio espresso è che questa legge non crei problemi agli uffici statali per i tempi molto ristretti fra l'approvazione e la sua applicazione pratica. La facilità del modo di votare ci fa ben sperare per motivare i diversi giovani presenti all'incontro".