Elezioni amministrative 2019, i Comuni del cesenate al voto: tutti i candidati

L'appuntamento elettorale si avvicina, domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23, sono otto i Comuni del cesenate chiamati alle urne, oltre al capoluogo Cesena. Si vota a Montiano, Borghi, Roncofreddo, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Gambettola, San Mauro Pascoli e Savignano. I cittadini saranno chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Ecco tutte le istruzioni per il voto.

Nella stessa giornata si coinvolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.

La diretta della campagna elettorale: TUTTE LE NOTIZIE

I candidati

Gambettola

'Battaglia' a Gambettola dove il centrosinistra, all'esito delle primarie, mette in campo Letizia Bisacchi che se la dovrà vedere con l'esperto Remigio Pirini, candidato del centrodestra, per 15 anni presidente del settore giovanile del Gambettola calcio. A fare da terzo incomodo la lista civica "Sicuramente Gambettola" che propone Emiliano Paesani come candidato sindaco, e punta a rompere le uova nel paniere a centrosinistra e centrodestra.

Bagno di Romagna

A Bagno chiede la conferma ai suoi cittadini il sindaco uscente Marco Baccini con la sua "Visione Comune". L'avvocato e vice presidente dell'Unione Valle Savio avrà di fronte la candidata del centrodestra Alessia Ruggeri. Ma c'è anche, sempre in un'area di centrosinistra, la lista "Insieme per il futuro" guidata da Lorenzo Spignoli, 65 anni, già sindaco per tre ben tre volte.

Savignano

A Savignano la sfida è molto aperta. Per il centrosinistra il sindaco uscente Filippo Giovannini si ricandida e dovrà vedersela con Marco Foschi, candidato su cui convergono tutte le forze di centrodestra. Ma in campo c'è anche il Movimento 5 Stelle che prova la scalata allo scranno di sindaco con il candidato Mauro Frisoni.

San Mauro

Anche a San Mauro Pascoli sarà una sfida a tre. Il centrosinistra punta sulla sindaca uscente Luciana Garbuglia che avrà come avversario il giovanissimo candidato, sostenuto da tutto il centrodestra, Nicola Rossi. Rossi ha cercato fino all'ultimo il sostegno anche di Tutti X San Mauro, lista civica che invece correrà da sola con Matteo Pollini candidato sindaco.

Mercato Saraceno

A Mercato Saraceno centrosinistra e centrodestra si sfidano alle urne mettendo in campo due donne. Da un lato per il centrosinistra occhi puntati su Monica Rossi, sindaca uscente che chiede il bis ai suoi cittadini. Il centrodestra è molto agguerrito e propone ai mercatesi Cristina Santucci.

Nei piccoli Comuni a Montiano per il centrosinistra si ricandida Fabio Molari, che dovrà fare i conti con l'Altra Montiano con Augusta Faedi candidata sindaco. A Roncofreddo il centrosinistra schiera Sara Bartolini che avrà di fronte Odo Rocchi, già più volte sindaco in passato.