Elezioni a San Mauro, ecco la squadra di Luciana Garbuglia

Il candidato sindaco Luciana Garbuglia ha presentato la lista “Per San Mauro”. "Oltre all’obiettivo di costruire progetti nuovi, lo spirito che unisce la lista “Per San Mauro” è quello di creare una comunità “educante”, in grado di accompagnare i nostri ragazzi all’inserimento nel mondo del lavoro - afferma Garbuglia -. Proprio il lavoro, infatti, è la preoccupazione principale di tante famiglie e persone in questi anni di profonda crisi economica".

"Ogni agenzia educativa deve fare la propria parte, in maniera coordinata con le altre, al fine di preparare i giovani alle sfide che il futuro riserva loro - aggiunge -. Sono dunque necessarie non soltanto strutture fisiche, come ad esempio una nuova Aula Magna della scuola media, le riqualificazioni delle aree sportive o le offerte coordinate di tutte le attività pomeridiane dei ragazzi, ma soprattutto progetti educativi inclusivi ed accoglienti".

La presentazione della lista ha visto la partecipazione di tanti ospiti, tra i quali – dal mondo della cultura – Roberto Mercadini, noto e apprezzato artista, che ha sostenuto il progetto di Parco Poesia Pascoli. Il consulente del lavoro Luca Piscaglia, il quale ha accompagnato in questi anni il progetto del “distretto della felicità”, una vera e propria eccellenza di welfare italiana. Mario Paganelli, che ha sottolineato l’importante lavoro svolto insieme per le società sportive, e in particolare per la Sammaurese Calcio. Roberta Alessandri, che ha messo in risalto il “Patto di Distretto”, siglato dalle organizzazioni sindacali, datoriali e dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di implementare le azioni di sostegno e sviluppo della nostra eccellenza, cioè il distretto calzaturiero. Mara Bruschi, una mamma coraggiosa che sta portando avanti una battaglia di sensibilizzazione sui diritti civili, con la quale è stato costruito un progetto che verrà realizzato nei prossimi mesi finanziato dalla Regione contro le discriminazioni.

“L’impegno della lista “Per San Mauro” nelle prossime settimane - conclude Garbuglia - sarà quello di condividere con i cittadini il programma elettorale e i progetti sul futuro del nostro paese, pronti ad ascoltare le idee e le critiche di chi ha San Mauro Pascoli nel cuore”. La lista “Per San Mauro”, oltre al candidato sindaco Luciana Garbuglia, è composta da Cristina Nicoletti, Albert Alessandri, Sabrina Baldazzi, Tiziano Bianchini, Francesca Bocchini, Elzina Brkicevic, Katia Casadei, Luca Ceccaroni, Rosario D’Amato, Denis Ermeti, Antonella Guiducci, Fausto Merciari, Sara Piscaglia, Andrea Pompili, Stefania Presti, Denis Zocchi. Il prossimo appuntamento in cui verrà presentato il programma elettorale e la lista dei candidati sarà lunedì, alle ore 21, al Bar Centrale in piazza C. Battisti 3 a San Mauro Mare.