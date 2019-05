Elezioni 2019, Savignano al voto: i candidati e tutte le liste in campo per la sfida elettorale

Savignano sul Rubicone si prepara al voto di domenica 26 maggio (dalle ore 7 alle 23) per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Savignano, insieme a Cesena e Forlì, è l'unico Comune della provincia, tra quelli alle urne, che supera i 15mila abitanti. E' quindi ammesso il voto disgiunto e se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta il 26 maggio, si tornerà a votare il 9 giugno per il ballottaggio.

Nella stessa giornata si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.

Come si vota

Il sistema elettorale è diverso per i Comuni sopra i 15.000 abitanti e quelli sotto tale quota. Nel primo caso, è ammesso il voto disgiunto e se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta il 26 maggio, si torna a votare il 9 giugno per il ballottaggio. Si possono esprimere due preferenze per i candidati di lista, purché siano di un uomo e di una donna.

Il voto a Savignano

Alla competizione elettorale del 26 maggio si presentanto tre candidati sindaci, con sei liste in totale. Il centrosinistra mette in campo Filippo Giovannini, sindaco uscente. Il 45enne ingegnere dovrà vedersela con Marco Foschi, 62 anni, commerciante, espressione di una coalizione che vede tutto il centrodestra compatto e agguerrito. Ma a Savignano vuole dire la sua anche il Movimento 5 Stelle che propone come candidato sindaco l'insegnante Mauro Frisoni.

Giovannini: Progressisti con Filippo Giovannini (Pd, Italia in Comune), Savignano Insieme con Filippo Giovannini, La Sinistra per Savignano

Foschi: Savignano Oltre, Lega

Frisoni: Movimento 5 Stelle

Il voto negli altri Comuni

Si vota a Montiano, Borghi, Roncofreddo, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Gambettola, San Mauro Pascoli. Sono tutti Comuni sotto i 15mila abitanti e quindi con vittoria del candidato più votato, senza ballottaggio. I cittadini saranno chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali.

