Elezioni 2019, lo speciale di CesenaToday: candidati, liste, programmi e interviste

Sono nove i Comuni del cesenate che domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23, andranno al voto per la scelta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Anche Cesena alle urne per decidere il successore di Paolo Lucchi. Sono sette i candidati che si presentano alla sfida elettorale, per un totale di 15 liste.

Nella stessa giornata si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.

Il voto a Cesena

A Cesena Il centrosinistra propone Enzo Lattuca come successore di Paolo Lucchi, il giovane candidato sindaco, già parlamentare, è sostenuto da Pd, Pri, Popolari per Cesena, Articolo 1 e Cesena 2024. Il centrodestra prova a scardinare il 'fortino' con l'imprenditore Andrea Rossi, espressione di una coalizione che vede in campo Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il Popolo della Famiglia e la lista civica Cambiamo. Ma in campo c'è anche il Movimento 5 Stelle che candida a sindaco il medico Claudio Capponcini e la lista civica Cesena Siamo Noi che propone come primo cittadino Vittorio Valletta. In corsa per Palazzo Albornoz anche Davide Fabbri per la civica Cesena in Comune, Antonio Barzanti per Casapound e Luca Capacci per Fondamenta-Cambiamo Cesena dal basso.

Tutti i candidati in lista a Cesena

Lattuca: Partito Democratico, Partito Repubblicano, Popolari per Cesena, Articolo 1-Mdp, Cesena 2024

Rossi: Cambiamo, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Il Popolo della Famiglia

Capponcini: Movimento 5 Stelle

Valletta: Cesena Siamo Noi

Fabbri: Cesena in Comune

Barzanti: Casapound

Capacci: Fondamenta-Cambiamo Cesena dal basso