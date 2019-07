Consiglio comunale, votate all'unanimità le cinque commissioni permanenti

La seconda parte del consiglio comunale di giovedì pomeriggio è stata dedicata all'istituzione e costituzione delle cinque commissioni consiliari permanenti ai sensi articolo 20 del Regolamento del Consiglio. Presidenti, vicepresidenti e membri delle cinque commissioni permanenti sono stati votati all'unanimità, rispettando gli accordi tra maggioranza e opposizioni. Ogni commissione è composta da 12 membri.

Per la prima commissione (Bilancio e Finanze) è stato votato presidente Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega), vice presidente Angela Giunchi (Pd). Per la seconda commissione (Programmazione e Attuazione Urbanistica) , presidente Enrico Rossi (Pd), vicepresidente Vittorio Valletta (Cesena Siamo Noi). Per la terza commissione (Cultura, Università, Sport) presidente Enrico Castagnoli (Cambiamo), vicepresidente Francesco Rossi (Pd). Per la quarta commissione (Politiche sociali, Sanità, Immigrazione, Scuola) presidente Gaetano Gerbino (Cesena 2024), vicepresidente Fabio Biguzzi (Lega). Per la quinta commissione (Controllo e garanzia dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione comunale) presidente Claudio Capponcini (Movimento 5 stelle) e vicepresidente Luca Magnani (Pd).