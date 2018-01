Elezioni, ecco i candidati in Emilia Romagna del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul blog le liste complete dei candidati nei collegi plurinominali. Nel programma di governo M5S, ha affermato Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio e Capo politico M5S in un'intervista al 'Corriere della Sera', "avremo venti punti, tra cui ridurre le tasse a imprese e lavoratori, dare incentivi concreti alle famiglie con figli, non permettere mai piu' che un italiano o un pensionato viva sotto la soglia di poverta', liberare le imprese dalla burocrazia, combattere seriamente la corruzione, tagliare sprechi e privilegi per investirli in settori ad alto moltiplicatore per dimezzare subito la disoccupazione giovanile. E allora vedremo chi vorra' dire no a questi punti". Tutto, precisa Di Maio, "dovra' ruotare attorno ai bisogni degli italiani, perche' quello che proponiamo e' proprio un cambio di prospettiva rispetto a come e' stato governato fino a oggi il Paese. Il mio appello si basera' su punti semplici e chiari".

Ecco la lista dei canditati alla Camera dei Deputati in Emilia Romagna

Collegio 1

Giulia Sarti

Carlo Ugo De Girolamo

Francesca Savelli

Cristiano Casadei (Relativi supplenti sono Jessica Amadio, Stefano Pinetti, Damiana Mirto e Federico Lepore)

Collegio 2

Vittorio Ferraresi

Stefania Ascari

Michele Dell’Orco

Nadia Piseddu (Relativi supplenti sono Lorenzo Lazzari, Alessandra Romani, Simone Rizzo e Francesca Capuozzo)

Collegio 3

Matteo Dall’Osso

Alessandra Carbonaro

Davide De Matteis

Valentina Ferretti (Relativi supplenti sono Paolo Bernini, Claudia Fratto, Andrea Paci e Francesca Fratini)

Collegio 4

Maria Edera Spadoni

Davide Zanichelli

Chiara Pedrazzoli

Matias Eduardo Diaz Crescitelli (Relativi supplenti sono Valentina Canova, Marco Bazzani, Maria Francesca Pugliese e Alessio Sani)

Ecco la lista dei candidati al Senato in Emilia Romagna

Collegio 1

Michela Montevecchi

Marco Croatti

Elisa Bulgarelli

Davide Brunelli (Relativi supplenti sono Carla Franchini, Alfredo Bonetti, Giuseppina Marziali e Pierluigi Monari)

Collegio 2

Gabriele Lanzi

Maria Laura Mantovani

Claudio Brandoli

Luisa Catellani (Relativi supplenti sono Fabrizio Todaro, Barbara Campanini, Vincenzo Riccobene e Stefania Piccinini)