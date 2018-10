Grande festa nel weekend con Mark Knopfler, Luca Carboni e i sapori d'autunno

MARK KNOPFLER, I LEGO E TUTTI I FESTIVAL

Grandi personaggi, festival e occasioni, non manca proprio nulla a questo weekend cesenate. Da venerdì a domenica arrivano ospiti di primo piano al Teatro Bonci di Cesena per il festival ImagInAction, dove c'è grande attesa per lo storico leader dei Dire Straits, Mark Knopfler. Si rincorrono gli ospiti anche a Bagno di Romangna con il festival letterario FuoriConTesto che si svolge da venerdì a domenica. E sempre fino a domenica ci sono i mattoncini Lego e una maxi torta di compleanno per festeggiare l'anniversario dell'apertura del centro commerciale Montefiore di Cesena. Sempre a Cesena entra nel vivo, da venerdì, anche la rassegna di poesia, filosofia, arti e scienza Ciò che ci rende umani. Domenica prosegue a Savignano Bim! il microfestival di cultura infantile.

SAPORI D'AUTUNNO: VINO E CASTAGNE

Con l'autunno non sono arrivati solo il calo della temperatura e la nebbia, per fortuna ci sono anche le prelibatezze di stagione da gustare: a Ranchio di Sarsina i sapori d'autunno si rinvigoriscono con la Sagra della Castagna di domenica, mentre sabato si svolge un curioso incontro tra lingue straniere e vino alla Tenuta Diavoletto di Cesena con Wine-Not.

LA GRANDE FESTA DI LUCA CARBONI E ALTRI CONCERTI

Il sottofondo musicale è di alto livello nel weekend. Sabato arriva il momento tanto atteso: lo Sputnik tour di Luca Carboni atterra al Vidia di Cesena per portare una grande festa di musica. Sempre sabato, all'ex macello di Gambettola la serata si accende con l'energia dei Mack e venerdì alla chiesa del Suffragio di Savignano si tiene un omaggio a Rossini da parte dell'ensemble d'archi del Conservatorio Frescobaldi.

BIBLIOTECHE IN FESTA, LIBRI E LUDI PLAUTINI

Tra open day e altre occasioni ci sono tanti incontri di rilievo nel fine settimana. Venerdì nella sala lignea della Biblioteca Malatestiana si ripercorre il dramma della pellagra nella Romagna dell'Ottocento e sempre alla Malatestiana si presentano due libri che parlano di migrazioni e rifugiati. E venerdì parte anche un intero weekend di festa alla Biblioteca Ceccarelli di Gatteo che festeggia il suo decennale, mentre alla Biblioteca dei Ragazzi di Cesena continuano le letture per bambini dell'Angolino dei racconti. Venerdì e sabato magia e scienza si alternano per la curiosità e il divertimento dei bambini in piazza della Libertà a Cesena. Al Teatro Silvio Pellico di Sarsina sabato studiosi e attori affrontano assieme i Ludi Plautini, intanto Parliamodimare al Museo della Marineria di Cesenatico. Nella sede del quartiere Cesuola di Cesena si presenta sabato il fumetto poliziesco La rosa dei venti e alle porte della città, domenica, si fa un bagno di natura e di ricerca sensoriale con lo Shinrin yoku.



TOUR DA NON PERDERE CON LE GIORNATE FAI

Ultimo sabato per gli itinerari alla scoperta di Cesena che partono, come sempre, di fronte all'Ufficio turistico in piazza. Sabato e domenica porte aperte alla Galleria dei Dipinti Antichi grazie alle Giornate Fai d'Autunno. A Cesenatico poi si va dietro le quinte dei musei domenica, con speciali visite a Casa Moretti e al Museo della Marineria



