Weekend in Palio: Giostre e cavalieri, ma anche Liscio, Malt in Fossa e Notte Celeste

Il Palio, Castrum Gatthei, la Notte del Liscio e quella Celeste

Un weekend pieno di festa ci attende. Musica e ballo, storia ed emozioni, relax e benessere. Tutto questo in un unico pacchetto. Non ci credete? Tra venerdì e sabato si scatena la Notte del Liscio 2019, che fa della Romagna la capitale del Ballo. A Cesenatico, Gatteo Mare e San Mauro ci sono concerti e piazze danzanti, animate da band e grandi artisti: dall'Orchestra Casadei a Moreno il Biondo e Orietta Berti. Da venerdì a domenica invece si entra nella fase più importante del Palio di Cesena con il corteo in costume e la grande Giostra all'incontro che si svolge domenica in serata.

Il fine settimana però regala ancora sorprese grazie alla Notte Celeste: alle Terme di Bagno di Romagna ci sono yoga, aquagym, degustazioni, Capitan Ventosa e altri divertimenti. A Gatteo si conclude nel weekend la Settimana della Storia con l'emozionante Castrum Gatthei che sabato offre tiro con l'arco, corteo storico e assedio al castello.

Concerti imperdibili con Simone Cristicchi e Fantastic Negrito

La musica ci accompagna tutto il weekend con tanti ospiti. Venerdì ci sono: Simone Cristicchi che incanta il pubblico della Notte del Liscio in piazza Andrea Costa a Cesenatico, Fantastic Negrito che porta il nuovo disco alla Rocca Malatestiana di Cesena, le improvvisazioni tra dance e laser dei Relight Orchestra al Molo95 di Cesenatico e gli Histrix che presentano l'album Demons alla galleria Il Vicolo di Cesena.

Cultura in piazza: ecco i finalisti del Premio Bancarella

Nel fine settimana Cesena diventa capitale della cultura: proprio così perché venerdì in piazza Bufalini arrivano i sei finalisti del Premio Bancarella 2019. Continuano venerdì e sabato i divertimenti e i laboratori creativi per ragazzi in piazza della Libertà, tra mosaici naturali e magia della scienza. Sabato inoltre si parte dalla Pinacoteca di Cesena per andare alla scoperta delle immagini di animali nella storia e nell'arte della città.

Boccali in piazza a Malt in Fossa

Spazio anche alla gastronomia e alle bevande dissetanti. Da venerdì a domenica delizie gastronomiche, fiumi di birra e musica live vi aspettano a Malt in Fossa, in piazza Garibaldi a Sogliano.

Torna il Giro

Parte il Giro d'Italia Under 23 e la Romagna è subito protagonista. Sabato l'arrivo delle giovani promesse del ciclismo è atteso in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna.

Il teatro tra ville, parchi e montagne

D'estate anche il teatro esce a prendere un po' d'aria e così capita di assistere a spettacoli in luoghi ameni e impensabili. Domenica spazio alle rappresentazioni teatrali: la fiaba Foresta Radice Labirinto va in scena a Villa Silvia Carducci, mentre al parco della Pace e della Resistenza di Sarsina si va sulle orme del folclore e della memoria con lo spettacolo Dopolavoro. Venerdì invece si parte per una tre giorni di teatro ed escursionismo sull'Appennino partendo da Ridracoli.

Spazio Mostre

Un'occhiata allo Spazio Mostre. Subito una novità: arriva sabato al Centro studi plautini di Sarsina la mostra Espressioni con opere di Rita Benzoni, Luciano Paganelli e Domenico Bressan.

Stanno per andarsene: Certa come la Terra dell'artista Diletta Caimmi alla biblioteca del Quartiere Valle Savio e Limen di Verter Turroni alla Galleria comunale d'Arte di Palazzo del Ridotto a Cesena.

Restano al loro posto: alla Galleria Ex Pescheria i cimeli di Storie di Calcio e al Museo Renzi di San Giovanni in Galilea la mostra sulla Pieve della Natività di Pietra dall'Uso.

E allora cinema!

Se tutto il resto non vi convince, potete sempre andare al cinema.