Weekend da celebrità: corse dei cavalli, legioni romane, dj, Vip in piazza e John Butler

Talenti, Vip, Lalla Palooza e Legioni romane

Il Weekend di Cesena ci regala momenti storici, fra passtao e presente, con grani ospiti e spettacoli imperdibili. Venerdì Cesenatico ritrova la sua Dolce Vita con il festival Lalla Palooza che porta musica, mercatini e food trucks nella Vena Mazzarini, mentre a Savignano sul Rubicono si aprono tre giorni dedicati alla storia con il Festival Limes che porta in Romagna grandi ospiti, fra cui Valerio Massimo Manfredi. Tra spettacoli e musica continua la Settimana del Talento a Gatteo Mare fino al gran finale di domenica con Cristina D'Avena e Cristiano Militello. Sabato i vip sbarcano in piazza Ciceruacchio a Cesenatico con il Chi Summer Tour di Alfonso Signorini: tra gli ospiti Pamela Prati e Simona Ventura. Domenica si torna a Savignano per la rievocazione storica dell'attraversamento del Rubicone da parte di Cesare e la sua legione, tra giochi, danze e combattimenti.

Sport spettacolare: il Campionato di Beach Volley e la stagione di trotto

Da venerdì a domenica la spiaggia di Cesenatico fa spazio al Campionato italiano di Beach Volley, per una tre giorni di sfide mozzafiato sulla sabbia. Invece venerdì si apre la stagione del trotto all'Ippodromo di Cesena con una ouverture fatta di corse e spettacoli "lunari".

Si fa Festa alla Torre

Appuntamento per golosi e festaioli: visite, musica e piatti locali si posso gustare da venerdì a domenica alla Festa alla Torre dei Santi Pietro e Paolo a Villa Torlonia.

Il tempo dei deejay

La grande musica arriva venerdì al Romagna Shopping Valley di Savignano con Deejay Time: puro divertimento insieme ai dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

John Butler, Artenovecento e altri concerti

Grande musica nel weekend. Venerdì si ascoltano le chanson dei Les Parapluies al Bagno Andrea 12 di Valverde. Sabato invece giunge il momento del John Butler Trio che presenta alla Rocca di Cesena il nuovo disco Home, intanto all'Arena Plautina di Sarsina gli Artenovecento rendono omaggio a De Andrè. Sabato e domenica entra nel vivo Montiano in Musica 2019, con i concerti in piazza Maggiore a Montiano.

Giochi, laboratori e fotografie

In Piazza della Libertà a Cesena venerdì e sabato c'è da divertirsi con giochi e laboratori sulla scienza. Venerdì Bryan Konya presenta il book fotografico Visions alle Cantine di Villa Nellcote e si può fare un giro sulle mura malatestiane in centro a Cesena.

In fuga dal teatro!

Che divertimento con gli spettacoli teatrali. Sabato e domenica il Teatro Bonci diventa luogo di mistero e di avventura con una emozionante Escape Room. Venerdì da Balze di Verghereto si parte per un convivio aplestre di improvvisazione. Sabato è uno spettacolo tragicomico quello che va in scena al Chiostro di San Francesco, dal titolo Tra passato e presente, mentre venerdì lo spettacolo Ma che sera! ha luoga in piazza Tre Martiri a Longiano.

Spazio Mostre

Cosa propone questo weekend lo Spazio Mostre? A Cesenatico giunge una doppia mostra legata a Leonardo Da Vinci con le Tende al Mare sulla spiaggia libera e gli studi navali di Leonardo al Museo della Marineria. Inoltre sabato arriva in anteprima alla Fondazione Tito Balestra di Longiano la mostra Between Forms di Mokichi Otsuka e al Centro studi plautini di Sarsina vengono presentate la mostra di Ugo Pasini e le opere di Osvaldo Piraccini.

Stanno per lasciarci: alla Galleria Ex Pescheria i cimeli di Storie di Calcio, le Maglie storiche del calcio italiano sammarinese al Palazzo comunale di Cesena,al Circolo Endas di Ponte Abbadesse la mostra benefica degli artigiani pensionati e Un tocco di rosso alla chiesa cesenate di Sant'Agostino.

Continuano: al Museo Renzi di San Giovanni in Galilea la mostra sulla Pieve della Natività di Pietra dall'Uso, la mostra fotografica Immersi all'ex Roverella di Cesena, il tributo alla poesia di Marino Moretti alla Casa Moretti di Cesenatico e le Estati del cinema italiano alla Galleria del Ridotto di Cesena.

E allora cinema!

Se tutto questo non vi basta, fate un salto al cinema.