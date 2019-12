Pierluigi Tombetti presenta il romanzo "Secretum. Il codice L"

Mercoledì 4 dicembre, ore 18.00, al Centro Commerciale LungoSavio di Cesena Pierluigi Tombetti presenta "Secretum. Il codice L" (Eremon). Dialogano con l'autore Alessandra Brocculi e Alma Perego.

Cesenatico, 6 settembre 1502. Leonardo da Vinci comincia il lavoro di ricognizione e misurazione del porto-canale commissionatogli al castello di Cesena da Cesare Borgia. Qui entra fortunosamente in possesso di una serie di pergamene e mappe scampate a un naufragio, contenenti informazioni e disegni per comprendere il cosiddetto Secretum. Rimini, oggi. Coinvolto in un misterioso caso tra Londra e Cesenatico riguardante l'assassinio di un informatore, il commissario capo Elia Laghi porta alla luce inquietanti risvolti sulla storia locale. Una misteriosa lettera indirizzata a George G. Byron da Percy B. Shelley durante il loro soggiorno a Ravenna, apre la via a una incredibile serie di ricerche relative al cosiddetto Secretum. Scienza di frontiera, enigmi del passato e del presente si fondono in "Secretum. Il codice L", illuminando la storia e la cultura della Romagna.

Pierluigi Tombetti, classe 1966, è laureato in lettere con indirizzo storico all’Università Cà Foscari di Venezia; la sua tesi di Storia delle Religioni si concentra sugli aspetti oscuri che circondano il nazionalsocialismo, alla ricerca di una risposta finale alla domanda “PERCHÉ L’OLOCAUSTO?” che indirizzerà le sue ricerche negli anni successivi.

Subito dopo la laurea comincia l’attività di articolista, redattore e scrittore per riviste e case editrici di settore storico/archeologico; i frequenti viaggi di ricerca lo portano a contatto con alcuni dei più grandi misteri della storia dell’uomo che approfondisce producendo numerosi articoli e dossier, molti dei quali reperibili anche in Rete.

Considerato tra i massimi studiosi del nucleo religioso nazista, è stato consulente ed ospite in varie trasmissioni televisive italiane tra cui “Stargate” (LA7), “Top Secret” (Canale 5), “Atlantide” (LA7) e “Voyager” (RAI2).