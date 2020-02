Guido Guidi al Palazzo del Ridotto, presenta il suo archivio fotografico

In occasione del finissage della mostra “Guido Guidi. In Veneto, andata e ritorno”, sabato 8 febbraio alle 15 nella Sala Sozzi di Palazzo del Ridotto si terrà un incontro pubblico sull’archivio fotografico del maestro cesenate della fotografia che sarà presieduto dall’Assessore alla Cultura Carlo Verona. A presentare il progetto saranno Laura Moro, Direttore dell’Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna, insieme a Elisabetta Bovero, Dirigente Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena. Grande protagonista lo stesso Guido Guidi che nel corso dell’incontro converserà con Antonello Frongia, Docente dell’Università Roma Tre, Annalisa Giusti, Docente dell’Università di Perugia, Stefania Rössl, Docente Università di Bologna, Mariano Sartore, Docente Università di Perugia.

La conferenza intende aprire una riflessione sul tema dell’archivio del fotografo Guido Guidi. Grazie al recente progetto di collaborazione promosso dall’Amministrazione comunale di Cesena – Biblioteca Malatestiana e dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, si sta avviando un processo di valorizzazione dell’archivio del fotografo cesenate, considerato una risorsa importante per la comprensione del paesaggio e per lo studio della fotografia contemporanea. Dal dialogo tra Guidi e gli esperti coinvolti a vario titolo nel progetto archivio sarà possibile tracciare dei percorsi tematici utili per affrontare la complessità di un consistente patrimonio fotografico ancora da indagare.