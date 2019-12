Festa di Natale con la tombola e il mercatino della Bottega del Cucito

Il Centro Interculturale MoviMenti festeggia il Natale con una grande festa in programma mercoledì 18 dicembre dalle 15 alle 18 (Via Strinati, 59). La festa, che sarà animata da una tombolata, da momenti di puro divertimento e da specialità gastronomiche provenienti da diversi Paesi del mondo, sarà anche l’occasione per inaugurare il mercatino della Bottega del Cucito, che con le sue tante idee regalo artigianali popolerà la sede del Centro anche giovedì 19 e venerdì 20 dicembre (dalle 17 alle 19).

La Bottega del Cucito di MoviMenti è un progetto Asp, in collaborazione con ENAIP, dedicato alle donne disoccupate straniere che vogliono imparare la tecnica del cucito per stimolare la loro consapevolezza verso l’autonomia lavorativa e un possibile inserimento aziendale.

Il ricavato delle vendite del mercatino, a cui parteciperà anche il laboratorio di cucito “Renew”, andrà alle donne che hanno realizzato i pezzi di artigianato in vendita.