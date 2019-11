Divertimento per bambini tra matematica e metamorfosi

Proseguono gli appuntamenti in Piazza della Libertà con le attività per bambini di Made in Cesena a cura della società “L’Accento” di Cento di Ferrara. È dedicato alla metamorfosi e al cambiamento, quello di insetti e anfibi, il laboratorio in programma venerdì 22 novembre alle 16. “Il circo della metamorfosi”, questo il nome del laboratorio, insegnerà ai più piccoli che cosa vuol dire cambiare forma e mutare.

La magia della scienza, invece, è al centro del secondo laboratorio del weekend in programma sabato 23 novembre alle 10. Tra matematica, logica ed esperimenti chimici e fisici, i bambini indosseranno i panni degli scienziati e, a fine mattinata, potranno portare a casa gli oggetti realizzati.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e riservati ai bambini dai 5 ai 12 anni.