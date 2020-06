Cultura e divertimento: a Gatteo si prepara un'estate mozzafiato con oltre 150 eventi

Gatteo riparte investendo su cultura ed intrattenimento e concentra in poco più di due mesi oltre 150 appuntamenti, 3 rassegne culturali di grande rilievo con oltre 20 eventi nell’arena del Castello a Gatteo Paese ed oltre 120 serate di musica ed intrattenimento a Gatteo Mare, grazie alla sempre fortunata formula “Ogni sera c’è un evento" che ha contribuito a rendere la località un centro di animazione per tutta la famiglia.

La programmazione estiva si svilupperà su un circuito di arene all’aperto che ospiteranno concerti, musical e spettacoli teatrali, realizzati grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, l’Associazione Gatteo Mare Turismo ed i partner artistici del Comune.

Insieme si è lavorato in tempi record per offrire a turisti e residenti una estate densa e ricca di appuntamenti di spessore culturale ed artistico, con lo scopo di tornare ad incontrarsi in sicurezza in spazi ripensati ed in alcuni casi del tutto nuovi, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid ma senza rinunciare alla voglia di aggregazione e al piacere di condividere momenti di intrattenimento e di cultura, ora più che mai necessari a ritrovare la curiosità e la voglia di aprirci di nuovo al mondo.

A Gatteo

Tutti confermati gli appuntamenti delle più amate rassegne estive a Gatteo terra. Si parte con la rassegna di spettacoli teatrali di “Elsinore attori al castello” dell’Associazione Mikrà (ingresso a pagamento in prevendita su liveticket.it, ridotto per i residenti di Gatteo), che esordisce giovedì 2 luglio con Maria Pia Timo e si conclude il 13 agosto con uno spettacolo inedito di Roberto Mercadini dedicato alla famiglia degli Antonelli da Gatteo. Protagonisti attori e youtuber, divulgatori scientifici e scrittori, da Matthias Martelli ad Adrian Fartade, da Denis Campitelli a Gabriella Greison a Gianni Bardi per incontrare i più diversi gusti del pubblico.

Ad alternarsi con loro gli spettacoli per famiglie dell’”Estate al chiar di luna”. “Per dare pieno appoggio ad artisti di strada e attori” – sottolinea l’Assessore alla Cultura Stefania Bolognesi – “si è scelto quest’anno di dare più spazio agli spettacoli dal vivo, con un calendario di sei date, dal 7 luglio all’11 agosto, non più itineranti nelle frazioni del paese ma concentrate nell’Arena del castello, dove sarà possibile garantire il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per questa stagione estiva con la più ampia fruibilità di un’area verde protetta e tranquilla, un ambiente ideale per godere degli spettacoli che vedranno esibirsi sul palco dell’Arena acrobati, giullari, giocolieri, lanciatori di coltelli e mangiafuoco”.

Previste nel secondo e terzo week end di luglio anche le due semifinali del Festival di Gatteo organizzato dalla Scuola di canto, teatro e musica CTM Academy, mentre ad agosto si terrà nell’arena la tradizionale festa patronale di Gatteo con spettacoli e intrattenimenti pensati per celebrare San Lorenzo in totale sicurezza, senza rinunciare ad uno dei momenti aggregativi più importanti per il paese nel segno di una graduale e fiduciosa ripresa.

Stagione prolungata tra agosto e settembre inoltre per dare spazio alla rassegna di autori che raccontano la grande musica Gatteo calling (ingresso libero con prenotazione obbligatoria), prevista il giovedì sera dal 10 agosto per quattro settimane. Emiliano Visconti dell’associazione Rapsodia, ideatore della rassegna, aprirà la rassegna con il primo appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè, che si concluderà con un concerto-omaggio dedicato a Faber degli Artenovecento. Le altre serate vedranno protagonisti nomi importanti con Valerio Corzani a raccontare i Radiohead e Luca Scarlini che si confronterà con un sacro mostro della musica come David Bowie. A chiudere la rassegna, il 10 settembre, un appuntamento al femminile con Nadia Terranova che racconterà un’icona della musica contemporanea, Amy Winehouse.

A Gatteo mare

Gatteo Mare si conferma capitale del Liscio con 14 serate all’insegna del migliore Folk Romagnolo, capitanato da Moreno il Biondo e la sua Orchestra. Ma nelle 11 settimane di appuntamenti, frutto della programmazione congiunta Comune di Gatteo ed Associazione Gatteo mare Turismo, a partire dal 29 Giugno e sino al 15 settembre troveranno spazio tutti i generi musicali e dello spettacolo, dal sound latino al Rock, dal cantautorato d'autore alle tribute band.

Previste infatti 10 serate dedicate al cabaret ed alla magia con ospiti come Pizzocchi, Braida e Vasumi, 17 omaggi ai più grandi artisti italiani e stranieri con le migliori cover band italiane, dagli OXXXA ai Rangzen, dai Margo 80 ai Moka Club, 8 spettacoli musicali live con tra gli altri Sergio Casabianca e Cristina di Pietro, 9 proiezioni cinematografiche per famiglie, 9 serate dedicate alla canzone Italiana, con Alessia Dalcielo & Friends e il pubblico coinvolto nel bel canto. Ad agosto 5 concerti all’alba della domenica saranno dedicati a Lina Pagliughi nel quarantesimo anniversario della morte. Grande spazio anche per l’equipe di animazione del Gatteo Mare Summer Village, protagonista di 10 serate family in piazza, 8 serate di ballo latino e pop all’Arena Lido Rubicone, 8 serate di benvenuto e ben 18 appuntamenti per i più piccoli con Baby Dance ai Giardini Don Guanella. Confermatissima anche la sempre apprezzata animazione in spiaggia con momenti dedicati al fitness ed al benessere.

Questi grandi numeri hanno reso necessarie scelte organizzative impegnative, per garantire sicurezza e distanziamento al pubblico presente. Raddoppiano infatti le location per gli spettacoli a Gatteo Mare: oltre alla ridisegnata Piazza della Libertà debutta la nuova Arena Lido Rubicone, che dal 4 luglio inaugura il suo programma con proiezioni cinematografiche ed esibizioni dal vivo. Vera novità della stagione, ospiterà un grande palco, tra il mare e la Foce del Rubicone, con una platea di oltre 400 posti – nel rispetto delle attuali norme sul distanziamento – che potrà aumentare a 600 non appena le condizioni lo consentiranno. Grazie all’App del Villaggio, introdotta già nel 2019 e disponibile su Google Play e App Store, sarà possibile per i turisti degli Hotel aderenti al Summer Village e per i residenti prenotare i posti degli spettacoli ed accedervi in sicurezza evitando assembramenti.

Riconfermate anche alcune settimane a tema: a Luglio la Settimana Americana con balli d'epoca tra fascinosi bolidi che hanno fatto la storia automobilistica d’Oltreoceano e l'immancabile Micizia con “gattonate” in spiaggia e spettacoli serali specificatamente destinati ai bambini, mentre apre il mese di Agosto la tappa a Gatteo Mare della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, dedicata a SECONDO CASADEI, ospiti Vittorio Sgarbi e Riccarda Casadei con la colonna sonora degli Extraliscio. Nella prima settimana di Agosto prevista anche l’inaugurazione dell’omaggio “luminoso” a Secondo Casadei con cui la località sceglie di inaugurare ufficialmente l’apertura del cantiere per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte del genio musicale romagnolo che si celebrerà nel 2021.

Ancora in corso di definizione il programma degli eventi Top per Gatteo Mare, la Notte Rosa e Ferragosto Live, le due settimane più divertenti dell'anno che si caratterizzano per un calendario ricchissimo di attività. Chiude la stagione la Notte del Liscio e l’amatissima Settimana del Liscio, che trasformerà ancora una volta il paese che ha dato i natali a Secondo Casadei nella più grande balera a cielo aperto (con distanziamento).

Un trenino colorato agevolerà gli spostamenti mentre la Ruota panoramica sarà installata ai giardini Don Guanella fino al 15 settembre.

Sempre in onda anche la Gatteo Mare Tv a cura di Fulvio Bertolini, 15 minuti al giorno di trasmissione in diretta dalle 12 sui canali del digitale terrestre, interamente girata in loco con i protagonisti dell’estate 2020. La Gatteo mare Tv è visibile sul canale 296 Telereggio, 78 Radio Italia Anni 60 e 607 Friuli e Veneto Orientale.

Grazie all’individuazione di spazi appositamente dedicati agli eventi - sottolinea l'Assessore al Turismo Roberto Pari nel presentare il cartellone estivo - abbiamo voluto assicurare al nostro pubblico la possibilità di tornare a vivere l’esperienza dello spettacolo dal vivo in piena sicurezza e allo stesso tempo sostenere e promuovere gli artisti, i lavoratori e le realtà del mondo dello spettacolo con le quali collaboriamo da tempo e che hanno subito gravi danni dalla sospensione delle attività spettacolistiche.

Il cartellone non sarebbe così vivace senza l’apporto dell'Associazione Gatteo Mare Turismo, l'organismo associativo nato nel 2018 che unisce con l'amministrazione comunale hotel, stabilimenti e attività. "L'Associazione - sottolinea il Presidente Massimo Bondi - nonostante le difficoltà di questa stagione ripropone con coraggio il Gatteo mare Summer Village, l'innovativo progetto che trasforma la località in Urban Village, con un'offerta coordinata di servizi turistici che non ha eguali in Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande soddisfazione esprime il Sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi per il risultato raggiunto grazie all'azione sinergica fra Comune ed Associazione. Collaborazione è la parola chiave che ha reso possibile in tempi brevissimi programmare un cartellone di oltre 150 spettacoli da qui a settembre. Un risultato che sembrava incredibile anche solo un mese fa, frutto della disponibilità di tutti i partner del progetto, dagli operatori turistici all’equipe di animazione, dalle Associazioni culturali agli artisti che hanno saputo ridisegnare le loro proposte alla luce delle mutate esigenze organizzative, consentendoci di offrire ancora una volta un calendario di intrattenimento che non ha eguali in Romagna per qualità ed intensità.