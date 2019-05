Europei Under 21, spazio a ospiti e divertimento. C'è anche Martina Colombari

La Regione scende in campo, insieme ai Comuni, per accompagnare la 22^ edizione degli Europei di calcio Under 21 - chesi svolgeranno in Italia, tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre che nella Repubblica di San Marino dal 16 al 30 giugno.

Parte così un cartellone di appuntamenti tra sport, cultura e spettacolo che anima le piazze e i teatri di otto città. Oltre alle tre sedi di partite Bologna, Cesena e Reggio Emilia, anche le città di Modena, Ravenna, Piacenza, Sassuolo e Cattolica.

Gli eventi di Cesena

Un palcoscenico e un Fan Village si muovono di piazza in piazza grazie a un tour itinerante: e arriva in Piazza della Libertà a Cesena il 19 giugno.

Dalle ore 15.00 in avanti, ogni appuntamento prevede l’allestimento di un Fan Village che tra animazione, musica e intrattenimento darà a tutti l’opportunità di immergersi nel mondo degli Europei Under 21, grazie alla realtà virtuale, alla tecnologia immersiva e alle aree dedicate agli eSports.

Per i videogiocatori più appassionati, ogni tappa del tour sarà un’occasione per aggiudicarsi una consolle di ultima generazione grazie a tornei di FIFA 19 che vedranno la straordinaria partecipazione di alcuni egamers professionisti appartenenti alle squadre eSports professionistiche di Sampdoria, Genoa, Parma e Bologna.

A partire dalle 19.00, il tour si trasformerà in un palcoscenico in cui gli ospiti, moderati dalla giornalista Federica Lodi, si confronteranno su tematiche relative ai valori dello sport e della passione che li accomuna. A Cesena il talk show vede la partecipazione di Martina Colombari, Serena Ortolani e Giovanni Carnevali.