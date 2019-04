Un giorno da 'startupper', a Cesenalab i ragazzi dell'istituto "Via Anna Frank"

Non tutti nella vita diventeranno imprenditori, ma tutti possono fare proprio il metodo startup. Pensare da startupper, nella propria vita quotidiana, per affrontare progetti, esami ed ostacoli. Questo il senso dell’incontro che si è svolto tra lo staff di Cesenalab e i ragazzi della 3F, 3G e 3N della scuola secondaria di I grado "Via Anna Frank" di Cesena, svoltosi venerdì negli gli spazi dell’incubatore.

Nella prima parte dell’incontro i ragazzi sono entrati all’interno del mondo startup. Gli alunni hanno visto da vicino cosa sia una startup e, soprattutto, di cosa si occupi un incubatore come Cesenalab.

Po i ragazzi si sono avvicendanti nella presentazione delle loro idee di startup, accompagnata da un video realizzato appositamente per l’occasione. Tanti i progetti, variegate le idee, diversi gli stimoli che hanno portato a realizzarli. Da innovativi sistemi di sicurezza ad applicazioni per rendere più semplice la vita quotidiana, passando per nuovi strumenti di formazione scolastica. Comune a tutti, però, è stata la capacità di mettersi in gioco provando a concretizzare le loro idee in progetti spendibili, curando nei dettagli la loro possibile realizzazione futura, i pro e i contro.

Nella terza parte, gli allievi hanno conosciuto i ragazzi di Tulips, e-commerce di spesa online, specializzato nella vendita di prodotti alimentari freschi e freschissimi con consegna a domicilio in giornata.