Stiliste contro il Coronavirus, producono le mascherine per il Bufalini e la casa per anziani

L'artigiana 'stilista'.delle mascherine contro il coronavirus. Una emergenziale riconversione fatta col cuore in mano per Lorena Fantozzi,

attualmente presidente del Gruppo Donne Confartigianato e fino al 2019 nel Gruppo di Presidenza di Confartigianato Federimpresa Cesena, che nel 2004 ha creato il marchio Lo&Lo, impresa di moda nella zona artigianale di Villalta di Cesenatico, che esporta le sue creazioni in particolare nel mercato francese, ma anche in Russia, Cina, Giappone, Emirati Arabi, oltre a lavorare in conto terzi per grandi marche italiane.

“Da domenica - afferma - mia madre Antonella ed io abbiamo iniziato a realizzare mascherine per l’ospedale Bufalini e per la casa di riposo

don Baronio di Cesena. Ne abbiamo già consegnate un centinaio. Utilizziamo il cotone a nostra disposizione in magazzino, che è

lavabile e riutilizzabile, provvidenziale in questa fase di difficoltà di approvvigionamento delle merci. Ci siamo messo in contatto anche con

la Protezione civile dando la nostra disponibilità a renderci utili. Credo che ognuno di noi, per quel che può fare, debba dare un contributo

in questa fase di emergenza che ci è dato di vivere. Il nostro fronte è qui in laboratorio, con il nostro mestiere artigiano”.

“Siamo pronte ad aumentare la produzione - aggiunge -. Creiamo abiti, ma è un grande onore per noi poter realizzare mascherine per l'ospedale e i nostri anziani e potere fare impresa vicini alle esigenze così vitali di famiglie, territorio e comunità, come in Confartigianato ci

riproponiamo di fare ogni giorno, e di potere fare del bene in queste circostanze così eccezionali. Un lavoro artigianale, fatto con cura e

pensando a quanto possono essere utili a chi le adopererà. Mia madre ed io ci siamo anche commosse durante il lavoro: è una circostanza che non avremmo mai creduto di vivere ma che credo renderà tutti noi più forti ed essenziali”.