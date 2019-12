Shopping di Natale, aumentano i regali: spesa media di 169 euro

Nonostante l’aumento della quota delle tredicesime disponibile per i consumi, la spesa media pro capite per i regali di Natale non cambierà tra il 2018 e il 2019 fermandosi a quota 169 euro. E’ il dato principale che emerge dall’analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio su andamento dei consumi, ammontare delle tredicesime e spesa per i regali di Natale.

"Si tratta di una stima che è attendibile anche nel territorio cesenate - afferma il direttore Confcommercio Giorgio Piastra - in linea con i riscontri del nostro Osservatorio territoriale. Il totale della spesa destinata ai consumi aumenterà circa del 15% rispetto allo scorso anno. Cala la percentuale degli italiani che prevedono un Natale dimesso (68,7% contro 70%), mentre aumenta quella di chi effettuerà regali (86,9% contro 86,3). Insomma: uno scenario con luci e ombre. Da segnalare infine un dato che deve far riflettere: la spesa media reale pro-capite sarà inferiore del 30,7% rispetto al 2009".