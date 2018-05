Manifattura 4.0: Università e Confartigianato formano le imprese

Confartigianato Federimpresa Cesena, insieme all'Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria e Informatica, hanno organizzato una giornata formativa mirata per una decina di imprese strutturate del territorio cesenate, con focus sulla "Manifattura 4.0". Sono intervenuti come relatori Antonio Natali, professore ordinario del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria e coordinatore del corso di laurea magistrale in Ingegneria e scienze informatiche; Alessandro Ricci, professore associato del Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria e Mario Farnetti del Centro di ricerca Romagnatech, direttore di Soluzioni per l'impresa.

"Imprese, ricercatori e docenti universitari - spiega il coordinatore dell'iniziativa Gabriele Savoia - hanno condiviso il ruolo che possono avere Manifattura 4.0 e le relative tecnologie per portare, in modo concreto e sostenibile, innovazione sui prodotti, strutture e processi, delle imprese del territorio. Durante l'incontro si è riflettuto sulle opportunità ma anche sulle problematiche che derivano dalla complessità che caratterizza la realtà del territorio, delle imprese, dei domini applicativi”.

“L'obiettivo - aggiunge il coordinatore Savoia - è di proseguire l'opera costituendo gruppi di lavoro e future proposte di progetti. I concetti chiave espressi dagli imprenditori che sintetizzano i loro bisogni fondamentale per diventare più competitivi nel mercato di manifattura 4.0 sono formazione, cambiamento culturale e organizzazione dell'informazione. Le imprese chiedono al sistema universitario di essere performante nel supporto allo sviluppo imprenditoriale”.