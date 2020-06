L'azienda del biologico sempre più digital, punta forte sull'e-commerce

"Gli effetti imprevedibili portati dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi - spiega l'azienda - ha mostrato la necessità di trovare canali alternativi nella vendita dei prodotti per avvicinarsi il più possibile alle richieste dei clienti. Il successo dell’e-commerce durante il lockdown, che ha portato a un aumento degli ordini del 100% nei mesi di chiusura, dimostrano come questi investimenti rappresentino una strategia di successo utile anche per determinare l’incremento futuro della diffusione dei prodotti a marchio Almaverde Bio".

Sono due, oggi, i canali di vendita on line di Almaverde Bio: Fruttaweb per il fresco e lo shop Almaverde Bio (www.shop.almaverdebio.it) per i prodotti Ambient. Ai due canali di vendita si affianca oggi il nuovissimo sito realizzato da Integra Solutions. Si tratta di una nuova piattaforma web (www.almaverdebio.it) in cui è possibile scoprire tutte le aziende, i produttori e le novità legate al marchio.

Il lancio della nuova piattaforma web si inserisce nel percorso di promozione pubblicitaria digital che ha visto, già dallo scorso settembre, il lancio di Almaverde bio post (https://post.almaverdebio.it/) il magazine online in cui è possibile scoprire ricette deliziose, stagionalità dei prodotti e consigli utili per ridurre al minimo gli sprechi alimentari. Il magazine è realizzato in collaborazione con testate giornalistiche, scrittori, giornalisti, blogger e nutrizionisti ed è il punto di ritrovo per appassionati e curiosi del mondo green e healthy.